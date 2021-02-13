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Власть запретила работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, чтобы сорвать освобождение украинок из ОРДЛО при посредничестве Медведчука, - «Прямой»

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Власть запретила работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, чтобы сорвать освобождение украинок из ОРДЛО при посредничестве Медведчука, - «Прямой»

Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK сразу после того, как «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на 6% опередила рейтинг президентской партии «Слуга народа». Также власть пошла на запрет телеканалов, чтобы сорвать освобождение четырех гражданок Украины, которых непризнанные ДНР / ЛНР согласились отпустить при посредничестве Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила политический консультант Юлия Пилецкая.

«Телеканалы „112 Украина“, NewsOne и ZIK демонстрировали чрезвычайно придирчивое внимание к социальным вопросам: тарифам, пенсиям, зарплатам, вакцинации. Конечно, это не нравится власти. Как раз в январе социология показала 24 процента рейтинга у партии Медведчука против 18 процентов партии Зеленского. Давайте вспомним также об информации Telegram-каналов, которые писали о том, что от Зеленского ходят к Кристине Квин и согласовывают вопрос, как разобраться с Медведчуком», — пояснила эксперт.

Пилецкая уверена, что власть во главе с Зеленским также пошла на запрет телеканалов, чтобы не допустить освобождения четырех украинок, которых непризнанные ДНР / ЛНР пообещали освободить при посредничестве Виктора Медведчука.

«Очень не понравилось также, что, например, ОРДЛО согласились передать четыре женщины при посредничестве Виктора Медведчука, а не официально украинской переговорной делегации», — подчеркнула она.

В то же время, по мнению Пилецкой, власть во главе с Зеленским четко показала, что единственная оппозиция на сегодняшний день — это «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Вот таким решением Зеленский очень четко показал, что главной оппозиционной силы он видит Медведчука и партию Медведчука. Соответственно, если это не коснулось других оппозиционных сил, то значит, что их считают более лояльными к власти», — уточнила эксперт.

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По мнению Пилецкой, многие избиратели отвернулись от Зеленского и «Слуги народа» из-за репрессий в адрес телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Что касается санкций, то не является демократический и правовой такая практика, чтобы это было без суда и следствия. Пока будет идти судебное оспаривание, голоса будут перетекать к политической силе, на которую указал президент Зеленский. И в данном случае для рейтингов „Слуги народа“ будет еще хуже», — предупредила эксперт.

«На людей гнетущее впечатление производит репрессивная политика в отношении телеканалов, на санкции против которых имеют право только зрители. Если зрители не подвергли их персональным санкциям, то пусть бы вещали эти телеканалы», — заключила политический консультант Юлия Пилецкая.

блокировка телеканалов
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журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

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Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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