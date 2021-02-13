Минздрав подготовил новое постановление о карантинных ограничениях

Министерство здравоохранения планирует вынести на рассмотрение правительства Украины проект постановления о карантинных ограничениях, которое предусматривает введение четырех зон эпидемиологических ограничений, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
«Мы подали проект в правительство, постановление должно вступить в силу не раньше, чем через 10 дней после публикации. Учитывая, что действующее постановление действует до 28 февраля, новое должно быть принято и опубликовано не позднее 18 февраля», — сказал он журналистам в субботу, передает Интерфакс-Украина.
Ляшко сообщил, что проект нового постановления о карантинных ограничениях предусматривает зонирование на четыре зоны — зеленя, желтая, красная и оранжевая. Зонирование будет распространяться на территории области, зонирования по районам не будет.
В частности, зеленый уровень предусматривает практическое отсутствие карантинных ограничений, красный — жесткие карантинные ограничения, подобные тем, которые действовали во время новогоднего локдауна.
«Красный уровень вводится тогда, когда есть угроза, что будет коллапс системы здравоохранения. Критическим для нас является не рост заболеваемости, а ситуация, когда система здравоохранения не справляется. Тогда будут вводиться дополнительные ограничения, которые действовали в зимний карантин: будут закрываться школы, рестораны, торговые центры», — сказал он.
Желтый уровень, по словам Ляшко, это тот уровень, который уже действует на всей территории Украины, оранжевый будет включаться при превышении одного из пяти индикаторов.
Среди этих индикаторов, в частности, загрузка коек с кислородом, количество госпитализаций, увеличение количества госпитализаций с подтвержденным Covid-19 или подозрением в течение семи дней на 100 тыс. населения, а также показатели, которые касаются тестирований — количество ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антиген за последние семь дней и коэффициент выявления позитивных случаев среди протестированных.
«Оранжевый уровень — это сигнал бизнесу, местной власти, контролирующим органам, что может быть введен красный уровень. Критерии введения красной зоны, если на территории области два критерия будут больше трех дней, будет внедрена красная зона», — пояснил Ляшко.
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