Войти
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
Украина получит €50 млн на закупку вакцин и холодильников
официально
Украина получит €50 млн на закупку вакцин и холодильников

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Популярный ближневосточный интернет-ресурс пишет, что причиной закрытия украинских оппозиционных телеканалов стало освещение в эфире острых социально-политических вопросов

273
Популярный ближневосточный интернет-ресурс пишет, что причиной закрытия украинских оппозиционных телеканалов стало освещение в эфире острых социально-политических вопросов

Соединенные Штаты одними из первых поддержали решение Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции, призванные «зачистить» сектор политического вещания и запретить оппозиционные телеканалы. Украинский политик, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен — прекращение вещания «112 Украина», NewsOne и ZIK, что и является основной целью санкций, было продиктовано Вашингтоном. Об этом пишет популярное пакистанское интернет-издание Urdu Point.

«Я не сомневаюсь, что США замешаны в этом, поскольку Вашингтон ввел внешнее управление Украиной еще в 2014 году. Оно успешно развивалось при Порошенко и было унаследовано Зеленским. Несмотря на ожидания, что Зеленский не будет реализовывать политику внешнего управления, ее последствия и объемы сейчас выросли и стали еще более опасны для Украины и украинского народа», — цитирует пакистанский ресурс слова Медведчука.

Кроме того, издание отмечает, что в эфире запрещенных Зеленским украинских телеканалов можно было услышать различные экспертные мнения по поводу острых социально-политических вопросов. И именно это стало причиной «зачистки информационного и политического вещания» действующей властью.

Читайте также: Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Владимир Зеленский открыто угрожал и неугодным СМИ, и членам фракции ОПЗЖ начиная с 2019 года. Парламентарий подчеркнул, что члены оппозиции все это время находились в разработке у правоохранительных органов, была открыта масса уголовных производств, но Президенту так и не удалось реализовать свои угрозы в рамках правового поля. Поэтому теперь он пошел незаконным, неконституционным путем.

блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 13 февраля 2021
Пятница, 12 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016