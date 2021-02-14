Курс биткоина побил очередной рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин превысила $49 тыс., следует из данных биржи Coindesk.

По состоянию на 08:12 по Киеву стоимость биткойна составила $49,265.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.