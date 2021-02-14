Арктический циклон принесет в Украину неделю морозов

В Украину 13-14 февраля зайдет воздушная масса арктического происхождения. Согласно предварительным прогнозам синоптикам, морозы усилятся с понедельника, 15 февраля, и продержатся до 21-22 февраля.

Температура воздуха ночью ожидается −10-16 градусов, днем −5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла.

В Киеве в выходные — также холодно, ночью −12-14, днем −7-10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков.

14-15 февраля в западных, северных и местами центральных областях небольшой снег. На дорогах гололедица. Завтра местами порывы ветра 15-20 м/с.

«Температура в воскресенье ночью 11-16°, в западных областях 5-10° мороза, днем 1-8°, на северо-востоке до 11° мороза; 15 февраля незначительное колебание температуры; 16 февраля ощутимое похолодание: на юге и Закарпатье ночью 10-15°, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 17-23°, на северо-востоке до 26° мороза, днем 10-17° мороза», — сообщили в Укргидрометцентре.