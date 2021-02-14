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Макрон хочет включить вакцины из РФ и КНР в мировые механизмы по борьбе с COVID-19

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Макрон хочет включить вакцины из РФ и КНР в мировые механизмы по борьбе с COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из России и Китая в международные усилия по борьбе с коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщила газета Le Journal du Dimanche.

«Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, использовались в рамках международных усилий по борьбе с пандемией, как только они будут сертифицированы ВОЗ», — приводит газета слова Макрона после пятничного совещания международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения от COVID-19.

«Сейчас мы ведем борьбу с вариантами коронавируса, это настоящая гонка со временем, — подчеркнул французский лидер. — Без быстрых эффективных международных действий мы рискуем упустить распространение вируса».

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Как сообщило издание, на следующей неделе Макрон также проведет консультации по вопросу борьбы с пандемией с представителями Африканского союза, а в пятницу представит итоги этих консультаций на виртуальном саммите государств Группы семи, который пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции. Ранее сообщалось, что основными темами этого саммита станут борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире.

вакцина, Эммануэль Макрон
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