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Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов

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Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на формальных обвинениях, лишил лицензии три оппозиционных телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK. При чем подтверждения данных обвинений так и не было предоставлено. Таким образом, законность действий главы украинского государства остается под большим вопросом, а значит санкции являются нарушением свободы слова. Об этом пишет ведущая немецкая газета Neues Deutschland.

Издание приводит реакцию главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко на закрытие каналов.

«Телеканалы с большой аудиторией заблокированы во внесудебном порядке. СМИ должны нести ответственность только в рамках судебной процедуры и иметь право на защиту», — сказал глава НСЖУ.

Далее в статье сообщается, что санкции в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака являются лишь формальным поводом для прекращения вещания неугодных украинской власти телеканалов.

«Формальным основанием для этого послужило введение санкций против собственника телекомпаний, депутата Тараса Козака от партии ОПЗЖ», — пишет издание, уточняя, что фактическая основа этого решения украинского Президента остается неясной.

Также упоминается, что секретарь Совета безопасности Алексей Данилов заявил журналистам, что обвинение в финансировании телеканалов из самопровозглашенных республик — это всего лишь предположение.

«Все это предположения, которые могут не полностью соответствовать действительности», — цитирует Neues Deutschland слова Данилова.

В материале немецкой газеты подчеркивается, что правомерность действий Президента Зеленского вызывает большие сомнения.

«Если у СБУ действительно есть веские доказательства против Козака и телеканалов, Зеленский и его служба безопасности с юридической точки зрения все еще находятся на тонком льду. Одно лишь блокирование каналов без решения суда вызывает сомнения. Кроме того, неясно, могут ли вообще по украинскому законодательству применяться санкции к гражданам Украины», — пишет издание.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Зеленский не нашел возможности расправиться с оппозиционными СМИ в рамках правового поля и пошел на грубое нарушение закона и Конституции Украины.

блокировка телеканалов
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журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
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предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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