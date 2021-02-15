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В Украине за сутки всего 2 332 новых случая Covid-19

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В Украине за сутки всего 2 332 новых случая Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 332 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 2 478 человека, умерло 62 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 1145 человек, летальных случаев — 62, выздоровели — 2478 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования Covid-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля — 5 039 — случаев, 10 февраля — 3 409 случаев, 9 февраля — 2 656 случаев, 8 февраля — 2 141 случай, 7 февраля — 3 370 случаев заболевания.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 273 475 человека, 24 392 человек — умерли, выздоровели — 1 116 779 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

коронавирус
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