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«Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»

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«Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»

Решение президента Украины Владимира Зеленского о внесудебном закрытии трех оппозиционных телеканалов противоречит европейской практике и является нарушением фундаментальных принципов демократии.

Об этом в комментарии Капиталу заявил депутат Европарламента от ФРГ Дитмар Кёстер.

«Свобода слова, независимая журналистика и надлежащая правовая процедура в отношении этих прав являются фундаментальными демократическими и европейскими ценностями. Свободная пресса, свобода выражения своего мнения и свобода слова необходимы для функционирования гражданского общества и демократии», - напомнил он.

Поэтому, по мнению депутата, решение президента Зеленского запретить СМИ во внесудебном порядке является нарушением процессуальных норм и свободы слова.

«Запрет этих изданий, подвергающий угрозе работу журналистов и ограничивающий доступ к средствам массовой информации значительной части населения, является неприемлемым. Я согласен с осуждением этих действий Международной федерацией журналистов - они напоминают политически мотивированную атаку на свободу слова», - заявил парламентарий.

«Игнорирование надлежащей правовой процедуры, судебной системы и основных прав никогда не приемлемы в демократии. Без официального процесса и проведения судебных слушаний запрет источников новостей, особенно источников новостей, связанных с политической оппозицией, никогда не может быть оправдан в демократической системе. Запрет СМИ - это крайняя мера, которая должна применяться только в исключительных обстоятельствах и с особым вниманием к демократическим процессам, а не на основании указа президента», - подчеркивает немецкий парламентарий.

«Решение президента Зеленского ограничивает право на свободу слова и, поскольку серьезно усложняет доступ населения к СМИ, нарушает право получать информацию с помощью любых средств массовой информации, как это предусмотрено статьей 19 Всеобщей декларации прав человека. С демократической точки зрения принятие такого радикального решения без судебного решения и надлежащей правовой процедуры вызывает большие сомнения», - заявил Дитмар Кёстер.

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Напомним, ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

Европарламент, блокировка телеканалов
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Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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