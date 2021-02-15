«Украина должна соблюдать европейские принципы свободы слова», - евродепутат раскритиковал санкции против «каналов Медведчука»

Решение президента Украины Владимира Зеленского о внесудебном закрытии трех оппозиционных телеканалов противоречит европейской практике и является нарушением фундаментальных принципов демократии.

Об этом в комментарии Капиталу заявил депутат Европарламента от ФРГ Дитмар Кёстер.

«Свобода слова, независимая журналистика и надлежащая правовая процедура в отношении этих прав являются фундаментальными демократическими и европейскими ценностями. Свободная пресса, свобода выражения своего мнения и свобода слова необходимы для функционирования гражданского общества и демократии», - напомнил он.

Поэтому, по мнению депутата, решение президента Зеленского запретить СМИ во внесудебном порядке является нарушением процессуальных норм и свободы слова.

«Запрет этих изданий, подвергающий угрозе работу журналистов и ограничивающий доступ к средствам массовой информации значительной части населения, является неприемлемым. Я согласен с осуждением этих действий Международной федерацией журналистов - они напоминают политически мотивированную атаку на свободу слова», - заявил парламентарий.

«Игнорирование надлежащей правовой процедуры, судебной системы и основных прав никогда не приемлемы в демократии. Без официального процесса и проведения судебных слушаний запрет источников новостей, особенно источников новостей, связанных с политической оппозицией, никогда не может быть оправдан в демократической системе. Запрет СМИ - это крайняя мера, которая должна применяться только в исключительных обстоятельствах и с особым вниманием к демократическим процессам, а не на основании указа президента», - подчеркивает немецкий парламентарий.

«Решение президента Зеленского ограничивает право на свободу слова и, поскольку серьезно усложняет доступ населения к СМИ, нарушает право получать информацию с помощью любых средств массовой информации, как это предусмотрено статьей 19 Всеобщей декларации прав человека. С демократической точки зрения принятие такого радикального решения без судебного решения и надлежащей правовой процедуры вызывает большие сомнения», - заявил Дитмар Кёстер.

Напомним, ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к „прикольным видосикам“? Такого не будет! Так не выйдет!» — сказал политик.

Также Медведчук предложил украинцам задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.