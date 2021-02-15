Войти
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»
позиция
Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Титаренко: Зеленскому надо бояться не телеканалов, а простых людей на улицах, которые без цензуры желают этой власти того, на что она заслуживает

154
Титаренко: Зеленскому надо бояться не телеканалов, а простых людей на улицах, которые без цензуры желают этой власти того, на что она заслуживает

Власть закрывает «неудобные» телеканалы, потому что боится правды, которую говорят эксперты, спикеры и журналисты в эфире. Настоящую правду власть имущим говорят не только с экранов телевизоров, но и простые люди на улицах. И если бы Зеленский и его команда захотели их услышать, то поняли бы, что по-настоящему бояться надо народного недовольства, а не средств массовой информации. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказала заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко.

«Закрыв ваши каналы, нас пустили в такое подполье, как во время Великой Отечественной войны. И этим они выстрелили сами в себя. Пусть они боятся. Я хочу сказать, не нас надо бояться, потому что мы говорим еще интеллигентно, а пусть они послушают, о чем говорят люди на кухнях, на улице, говорят везде. Они желают, чтобы этой власти не просто не было, чтобы она вообще сгинула, потому что живем в самое страшное время. Геноцид во всем», — подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что сегодня под лозунги псевдопатриотизма и выкрики «Слава Украине!» происходит методичное разрушение страны и всего того, что когда-то отстояли и оставили нам в наследство наши предки. При этом власти пытаются «закрыть рот» всем, кто не согласен с таким положением вещей, чем лишь подтверждают свое бессилие и трусость.

«Если они ломают самого Медведчука, если они ломают Апасова, вас, если они ломают крепких, сильных журналистов, то, конечно, им легче ломать простых людей. А слово, брошенное в воздух, как говорят, или генерал украл, или у генерала, просто власть трусливая», — сказала Любовь Титаренко.

Читайте также: Евродепутат резко раскритиковал решение Зеленского закрыть три оппозиционных телеканала

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение пошли на полное и открытое искажение смысла Закона Украины «О санкциях» и на прямой подлог, что является уголовным преступлением. Парламентарий подчеркнул, что это повод задуматься, может ли возглавлять страну непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 15 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016