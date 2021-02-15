ВВП Украины в IV квартале 2020 снизился на 0,7%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2020 года к аналогичному периоду 2019 года замедлилось до 0,7% с 3,5% в третьем и 11,4% — во втором квартале, такую предварительную оценку опубликовал Госстат в понедельник.

Согласно ей, по отношению к третьему кварталу прошлого года ВВП в четвертом квартале вырос (с учетом сезонного фактора) на 0,8%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 8,5%.

По данным статведомства, снижение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в 20109 году фиксировался рост экономики: в четвертом квартале — 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.

Госстат пока не приводит показатель динамики ВВП за весь 2020 год. Минэкономики в начале февраля оценило падение ВВП Украины в четвертом квартале прошлого года до 1%, а в целом за минувший год — в 4,2% и подтвердило свой прогноз роста экономики в 2021 году на 4,6%.

Национальный банк Украины (НБУ) 21 января оценил падение экономики страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз ее роста на 4,2% в 2021 году.