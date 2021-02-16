Витренко уверяет, что требовал отставки руководства «Нафтогаза» по поручению премьера

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.
«Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла „Нафтогаз“ в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство», — сказал он журналистам в рамках форума «Украина30» во вторник.
По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.
«Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки „Нафтогаза“... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что „Нафтогаз“ не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа — вместо увеличения добычи он уменьшает... У „Нафтогаза“ есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения», — добавил Витренко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016