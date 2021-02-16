Витренко уверяет, что требовал отставки руководства «Нафтогаза» по поручению премьера

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

«Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла „Нафтогаз“ в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство», — сказал он журналистам в рамках форума «Украина30» во вторник.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

«Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки „Нафтогаза“... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что „Нафтогаз“ не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа — вместо увеличения добычи он уменьшает... У „Нафтогаза“ есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения», — добавил Витренко.