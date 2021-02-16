Войти
Трамп намерен вернуться в большую политику
планы
Трамп намерен вернуться в большую политику
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия
инициатива
Байден призвал Конгресс ужесточить правила продажи оружия

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Витренко уверяет, что требовал отставки руководства «Нафтогаза» по поручению премьера

247
Витренко уверяет, что требовал отставки руководства «Нафтогаза» по поручению премьера

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК «Нафтогаз Украины» в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

«Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла „Нафтогаз“ в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство», — сказал он журналистам в рамках форума «Украина30» во вторник.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

Читайте также: В Украине в 2020 году значительно снизилось отрицательное сальдо внешней торговли

«Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки „Нафтогаза“... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что „Нафтогаз“ не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа — вместо увеличения добычи он уменьшает... У „Нафтогаза“ есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения», — добавил Витренко.

Нафтогаз України, Юрий Витренко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 февраля 2021
Понедельник, 15 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне – 4 февраля – в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным». В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.
Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016