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Все действия, связанные с закрытием телеканалов, должны подвергаться тщательной проверке, – британские СМИ

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Все действия, связанные с закрытием телеканалов, должны подвергаться тщательной проверке, – британские СМИ

Недавние санкции Украины против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne поднимают сложные вопросы о плюрализме и верховенстве закона в военное время. Перед правительством постоянно встают вопросы о том, какие ограничения прав человека они считают необходимыми и какие стандарты они будут соблюдать. Одной из таких задач может быть борьба с дезинформацией. Данную тему международной политики затронул британский веб-сайт openDemocracy (этот интернет-ресурс спонсируется Соросом, Фондом Форда, Фондом Atlantic Philanthropies, Фондом Братьев Рокфеллеров).

В публикации отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в результате которого были закрыты три телеканала — «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые имеют большую аудиторию в стране.

Указ Зеленского от 2 февраля 2021 года ввел в действие санкции против народного депутата Украины Тараса Козака и восьми его компаний в соответствии с законом 2014 года. Закон дает государству право применять санкции к иностранным физическим и юридическим лицам, которые, по их мнению, занимаются деятельностью, которая может угрожать национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Три телеканала — «112 Украина», ZIK и NewsOne — входят в число восьми компаний, попавших под санкции, и, как многие полагают, являются частью медиаимперии Виктора Медведчука.

«Правительство Украины имеет полное право бороться с дезинформацией и пропагандой с помощью серьезных мер. Тем не менее, нельзя отрицать, что, закрывая вещание, санкции уменьшают плюрализм СМИ и должны подвергаться тщательной проверке», — говорится в публикации.

Санкции, действующие в течение пяти лет, включают аннулирование лицензий на вещание компаний, в результате чего 3 февраля каналы («112 Украина», ZIK и NewsOne. — Ред.) прекратили вещание. Каналы продолжают транслироваться на YouTube, но министр культуры Украины заявил, что министерство обратится к YouTube с просьбой удалить их.

«Введение санкций вызвало бурную дискуссию среди украинского гражданского общества, правозащитников и журналистов. Многие поддерживают эти меры, утверждая, что введение санкций — это право правительства, особенно во время продолжающегося конфликта, и они необходимы и оправданы. Другие предполагают, что правительству придется представить доказательства террористической деятельности, если постановление будет обжаловано в суде. Власти Украины пока не предоставили информацию о предполагаемой террористической деятельности. Глава Национального союза журналистов Украины подверг резкой критике внесудебный характер этого шага. Исполнительный директор киевского Института массовой информации, который в целом поддерживает санкции, отметил, что они будут приветствовать дополнительную информацию от властей», — информирует своих читателей британское интернет-издание.

Интернет сайт акцентирует внимание на том, что международного мнение относительно санкций, примененных к телеканалам, разделилось.

«Реакция международных коллег Украины также была разной. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ выразил обеспокоенность и запросил дополнительную информацию у властей, а посольство США в Киеве поддержало этот шаг. Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Хосепа Боррелля заявил, что „хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите себя от манипуляций информацией являются законными“, это не должно происходить „за счет свободы средств массовой информации“».

ОpenDemocracy считает, что свободный и плюралистический медиа-ландшафт необходим для демократии. У украинских властей есть другие средства противодействия вредоносной пропаганде способами, которые меньше угрожают плюрализму и разнообразию СМИ.

«Свобода выражения мнений и право на информацию гарантируются свободными, независимыми и разнообразными СМИ. Эти права не являются абсолютными, что означает, что они могут быть ограничены — но только если ограничения четко изложены в законе, чтобы можно было предвидеть, как они будут наложены, и если они необходимы и соразмерны законной цели.

«Некоторые шаги, предпринятые Украиной в последние годы для борьбы с пропагандой, не проходят эту проверку. Они включают запрет на книги; изгнание или отказ во въезде журналистам; предложение закона против распространения „дезинформации“, которая поставила бы под угрозу свободу выражения мнений и независимость СМИ», — говорится на страницах британского интернет ресурса.

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В 2017 году Президент Петр Порошенко подписал указ о запрете публичного доступа к российским социальным сетям, новостям и основной поисковой системе, которую ежедневно используют миллионы украинцев.

В 2019 году по заказу Freedom House, который проводит исследования пропаганды демократии, политической свободы и прав человека, был проведен анализ результатов этих мер, и был сделан вывод о том, что случившееся «привело к значительному и непредвиденному побочному ущербу для свободы выражения мнения в Украине, информационного пространства и экономических интересов; более того, они не добились значимого прогресса в достижении целей, которые чиновники предлагали в качестве оправдания».

"Свобода слова и СМИ — одни из важнейших свобод в демократическом государстве. Для Украины было бы большой потерей принести их в жертву этому конфликту, пусть даже временно, — резюмировали в ОpenDemocracy.

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