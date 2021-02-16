СМИ сообщили о начале переговоров США с Германией по «Северному потоку – 2»

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.
По словам представителя Германии, на консультациях, в частности, обсуждается «угроза санкций против компаний, участвующих в строительстве „Северного потока — 2“.
Издание отмечает, что американская администрация пересматривает внешнюю политику в отношении проекта после того, как 6 февраля судно „Фортуна“ начало укладку труб в водах Дании.
Как напоминает WSJ, Байден до сих пор не выражал свое мнение по поводу данного проекта. Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, позиция президента заключается в том, что „Северный поток — 2“ — плохая сделка для Европы». Одновременно газета подчеркивает, что об этом говорилось и до того, как прокладка газопровода возобновилась 6 февраля.
Как рассказал в свою очередь собеседник издания из Госдепартамента, США намерены «следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций».
Ранее газета Financial Times сообщила, что ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». В частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток — 2», если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.
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