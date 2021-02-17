Курс биткоина впервые поднялся выше 51 тысячи долларов

Утром 17 февраля курс биткоина на криптобирже Binance обновил исторический максимум, достигнув отметки $51,3 тыс. После этого стоимость криптовалюты снизилась, на 10:10 по Киеву она составляет $50,7 тыс. За прошедшие сутки актив подорожал на 3%.
Цена главной цифровой монеты растет на фоне новостей о том, что компания SynBiotic SE, ценные бумаги которой представлены на Дюссельдорфской фондовой бирже, объявила о переводе части средств в биткоина. В заявлении фирмы сообщается, что этот шаг вызван в связи с опасениями в отношении массовой девальвации евро и доллара.
«У нас больше доверия к биткоину в долгосрочной перспективе, чем к евро или долларам, денежная масса которых может быть несоизмерима увеличена», — отметил CEO SynBiotic SE Ларс Мюллер.
Ранее стало известно, что самый крупный держатель биткоина среди публичных компаний, MicroStrategy, готовится вложить в первую криптовалюту еще $600 млн. Для этого она разместит облигационный заем с погашением в феврале 2027 года и возможностью досрочного выкупа бумаг с февраля 2024 года.
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