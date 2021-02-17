Стоимость нефти впервые за год поднялась выше $64

Цена ближайшего — апрельского — фьючерса на нефть сорта Brent поднялась выше $64 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. По данным Investing.com, котировки на максимуме поднимались до $64,03.
В предыдущий раз нефть Brent стоила более $64 за баррель 22 января 2020 года.
В фокусе внимания участников сырьевого рынка остается ситуация со срывом добычи в США из-за аномальных холодов. Сильные холода в США привели к сокращению нефтедобычи в стране на 3,5 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg.
Эксперты ожидают, что текущая ситуация на рынке будет краткосрочной и восстановления добычи можно ожидать уже к началу марта, по мере нормализации погодных условий.
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