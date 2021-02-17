Латиноамериканские СМИ осуждают Евросоюз за отсутствие четкой позиции по поводу давления на свободу слова в Украине

Отсутствие четкой позиции Евросоюза по поводу событий в Украине, в частности, лишения лицензии трех популярных оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK), вызывает недоумение у мировой общественности. Такое мнение изложено в материале о санкциях украинского Президента на сайте популярного чилийского еженедельника Clarín.
В частности, издание отмечает, что на фоне явной поддержки действий Зеленского со стороны Соединенных штатов Америки, осторожность Евросоюза вызывает недоумение.
«Когда Президент Украины закрыл три важных оппозиционных канала, Запад „забыл“ отстоять свободу слова. Эту меру осудили национальные и международные союзы журналистов, а посольство США (закрытие телеканалов. — Ред.) поддержало. При этом, Европейский Союз осторожно оценил это решение, пока не высказывая ни поддержки, ни критики», — пишет чилийский ресурс.
Также в статье отмечается, что попавшие под санкции телеканалы всегда критически относились к власти, и ранее уже была попытка лишить их лицензии.
«В октябре 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение провести расследование в отношении каналов после того, как они показали фрагмент встречи Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Совет посчитал, что этот сюжет направлен на „формирование положительного имиджа“ президента России», — написал Clarín.
Ранее, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
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