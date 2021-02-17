Война против Медведчука станет «началом конца» для Зеленского, – Яблоков

Атака против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука может быть одним из требований администрации президента США Джо Байдена. Об этом пишет политический обозреватель Александр Яблоков.

«Список настолько обширен и, мягко говоря, многогранен, что Зеленский „выпал в осадок“. Даже он понимает, что полное выполнение всех требований не просто вконец садит его и так катастрофически низкий рейтинг, но и окончательно превращает его в обыкновенную „прокладку“ между Вашингтоном и Украиной в кресле президента. Которое он может легко утратить», — замечает журналист.

По словам Яблокова, американцы требуют от Зеленского наказать 11 судей Конституционного Суда, причастных к решению об отмене уголовной ответственности за недостоверное электронное декларирование госчиновников.

«Перепуганный реакцией „стратегических партнёров“ Зеленский уже в декабре прошлого года пошёл на явно неадекватные меры. Он провёл чрезвычайное заседание Совбеза (этот момент надо отметить), по итогам которого внёс в Раду проект закона о полной перезагрузке состава Конституционного Суда. Всех уволить и назначить новых судей. Это было прямое нарушение Конституции. Плюс статья уголовного кодекса — „попытка узурпации власти“. Рада не пошла на такой безумный шаг», — напоминает журналист.

Как дает понять Яблоков, второй шаг — это атака на «Оппозиционную платформу — За жизнь» и лично на Виктора Медведчука, о чем еще в прошлом году написал в своей статье сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Что делает Зеленский? Правильно: проводит чрезвычайное заседание Совбеза. Однако на этот раз, памятуя фиаско с Конституционным Судом, решение СНБО оказывается, в нарушение действующего законодательства, „прямого действия“. Указом президента три телеканала Медведчука отключаются от эфира. Прямо даже удивительно, как всё точно совпало», — поясняет он.

Также Яблоков предупреждает, что СНБО на заседании 19 февраля может рассмотреть вопрос введения санкций в адрес Виктора Медведчука.

«Но на первую часть вопроса — почему Медведчук возглавляет фракцию в Раде, у Зеленского пока нет ответа. Поэтому на 19 февраля запланировано что? Правильно: чрезвычайное заседание Совбеза. Повестка дня «засекречена». Но все знают, что планируется ввести санкции против бизнеса Медведчука и против «Оппозиционной платформы», — сообщает он.

Причем, как уточняет Яблоков, даже секретарь СНБО Алексей Данилов не советует начинать войну против Медведчука, потому что такой вариант станет для Зеленского «началом конца».

«Обсуждаются варианты ареста лидера ОПЗЖ. Но даже совершенно тупой секретарь Совбеза Данилов не рекомендует этого делать. Поэтому Зеленский совершает неожиданный визит в Эмираты, где должны были состояться переговоры с представителями Медведчука. Лидеру ОПЗЖ предлагалось выехать в Россию. Взамен ему предоставлялись гарантии по бизнесу. Однако никто на переговоры с Зеленским в ОАЭ не приехал. Поэтому президент должен принять в пятницу самоубийственное для него решение: либо „валить“ Медведчука и его партию, либо „ограничиться“ запретом партии Шария. Оба варианта для него означают начало прекрасного и весьма болезненного конца», — подчеркивает журналист.

В завершение, Яблоков прогнозирует, что Зеленский и компания начнут войну против олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

«По Ринату Ахметову вопрос остаётся открытым. Он вроде бы и хочет попасть в категорию лояльных к Штатам олигархов, однако есть сомнения в его искренности. А вот с Игорем Коломойским всё кристально ясно», — уверен журналист.

«Есть два украинских олигарха, против которых в США возбуждены уголовные дела. Это уже упомянутый Коломойский и Дмитрий Фирташ — совладелец телеканала „Интер“. И вот, чтобы продемонстрировать свою лояльность Штатам, Зеленский должен ввести санкции против Коломойского с его „плюсами“ и отобрать „Интер“ у Фирташа. Для реализации данной цели необходимо провести чрезвычайное заседание Совбеза. Ориентировочно, как мы уже писали, 19 февраля. После этого можно надеть укороченный бронежилет, закутаться в белую простыню и уверенно ползти в направлении политического кладбища», — заключает политический обозреватель Александр Яблоков.