Юридическая сторона санкций Зеленского вызывает сомнения, – немецкие СМИ

Лишив лецензии три украинских телеканала — «112 Украина», NewsOne и ZIK, Владимир Зеленский надеется прекратить рост популярности партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая скорее всего будет самым сильным конкурентом Президента на следующих выборах. Но это политически проигрышный шаг, так как он вряд ли обрадует целевую аудиторию закрытых СМИ. Об этом идет речь на сайте немецкого радио Mitteldeutscher Rundfunk.

Ресурс подчеркнул, что своим указам о санкциях Президент Украины «привел в действие политическую бомбу», но законность его действий остаётся под сомнением.

«Согласно постоянным сообщениям СМИ, основная причина санкций заключается в том, что Козак частично финансировал каналы за счет компаний из сепаратистских районов Донбасса. Однако официально это не подтверждено», — пишет немецкий сайт, отмечая, что кроме отсутствия доказательств этих заявлений, остается спорным вопрос о том, позволяет ли украинское законодательство применять санкции к собственным гражданам.

По мнению Mitteldeutscher Rundfunk, истинная причина лишения лицензии телеканалов — это рост популярности оппозиции.

«Возможно, это не единственная мотивация Зеленского закрыть каналы. В последнее время участились опросы, в соответствии с которыми „Оппозиционная платформа“ занимает первое место в рейтингах. В то же время президентская партия „Слуга народа“ все заметнее теряет. Личная популярность Президента также падает», — сообщает немецкое радио.

Информационный ресурс подчеркнул, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK были среди лидеров в сегменте новостей.

«Зеленский, по всей видимости, надеется, что с отключением вещания данных СМИ, поддержка партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ со временем также уменьшится. Но этот расчет чрезвычайно рискован по нескольким причинам. Сложно представить, что целевая аудитория каналов обрадуется шагу Президента», — пишет в заключение Mitteldeutscher Rundfunk.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.