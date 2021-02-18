Кабмин обнародовал постановление о продлении карантина до 30 апреля

Кабинет Министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина с 24 февраля, которое предусматривает нормы по четырем уровням эпидопсности и показатели их определения.
Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.
«Это постановление вступает в силу с 24 февраля 2021 года, кроме абзаца десятого подпункта 4 пункта 2 изменений, утвержденных этим постановлением, который вступает в силу с 18 февраля 2021 года», — говорится в документе.
Согласно приложению к документу, адаптивный карантин устанавливается до 30 апреля и предусматривает разделение территории на эпидемические зоны.
С 24 февраля 2021 года на территории Украины устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности
Как сообщалось, 17 февраля Кабинет Министров принял постановление об установлении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения. Пункт, который вступает в действие с 18 февраля, касается матчей командных игровых видов спорта, профессиональных спортивных клубов и предусматривает допуск 50% зрителей.
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