На смену двадцатиградусным морозам в Украину идет резкое потепление

В четверг, 18 февраля, в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом, на крайнем юге с дождем.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«18 февраля облачно с прояснениями. Небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге страны с дождем, местами гололед; в северных, днем и в западных областях без существенных осадков. На дорогах страны гололедица», — говорится в сообщении.
Температура в северной части ночью опустится до 15-17° мороза, а днем 7-12° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза (на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла); на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.
В Киеве и Киевской области 18 февраля без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 7-10 м/с. Температура ночью в столице 14-16° мороза, днем 10-12° мороза; по области ночью 12-17° мороза, днем 7-12° мороза.
19-20 февраля в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. 19 февраля в юго-восточной части умеренный снег, 20 февраля на Правобережье небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, 19 февраля в южной части северный, местами порывы 15-20 м/с.
Температура в пятницу, 19 февраля, ночью 20-25°, днем 8-13° мороза; в южной части, большинстве восточных областей и на Закарпатье ночью 13-18°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье 0-5° тепла). 20 февраля ночью 10-15° мороза, на Сумщине до 20°, днем около 0°, на севере Левобережья 1-6° мороза, в западных областях и на Одесчине ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
В столичном регионе 19 февраля без осадков, 20 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура 19 февраля ночью 20-25° мороза, днем 8-13° мороза; 20 февраля ночью 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В воскресенье, 21 февраля, синоптики не обещают в Украине существенных осадков, только на северо-востоке страны днем небольшой мокрый снег. Температура на протяжении суток от 3° тепла до 3° мороза, на северо-востоке и востоке страны ночью 4-10° мороза, днем на Закарпатье, местами Прикарпатье и крайнем юге страны 4-10° тепла.
22 февраля без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13° тепла, в восточных областях 0-5° тепла.
В Киеве 21-22 февраля без существенных осадков. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем 22 февраля 4-9° тепла).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016