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На смену двадцатиградусным морозам в Украину идет резкое потепление

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На смену двадцатиградусным морозам в Украину идет резкое потепление

В четверг, 18 февраля, в Украине ожидается облачная погода с небольшим снегом, на крайнем юге с дождем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«18 февраля облачно с прояснениями. Небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге страны с дождем, местами гололед; в северных, днем и в западных областях без существенных осадков. На дорогах страны гололедица», — говорится в сообщении.

Температура в северной части ночью опустится до 15-17° мороза, а днем 7-12° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза (на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла); на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве и Киевской области 18 февраля без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 7-10 м/с. Температура ночью в столице 14-16° мороза, днем 10-12° мороза; по области ночью 12-17° мороза, днем 7-12° мороза.

19-20 февраля в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. 19 февраля в юго-восточной части умеренный снег, 20 февраля на Правобережье небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, 19 февраля в южной части северный, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в пятницу, 19 февраля, ночью 20-25°, днем 8-13° мороза; в южной части, большинстве восточных областей и на Закарпатье ночью 13-18°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье 0-5° тепла). 20 февраля ночью 10-15° мороза, на Сумщине до 20°, днем около 0°, на севере Левобережья 1-6° мороза, в западных областях и на Одесчине ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.

В столичном регионе 19 февраля без осадков, 20 февраля небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура 19 февраля ночью 20-25° мороза, днем 8-13° мороза; 20 февраля ночью 10-15° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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В воскресенье, 21 февраля, синоптики не обещают в Украине существенных осадков, только на северо-востоке страны днем небольшой мокрый снег. Температура на протяжении суток от 3° тепла до 3° мороза, на северо-востоке и востоке страны ночью 4-10° мороза, днем на Закарпатье, местами Прикарпатье и крайнем юге страны 4-10° тепла.

22 февраля без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13° тепла, в восточных областях 0-5° тепла.

В Киеве 21-22 февраля без существенных осадков. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (днем 22 февраля 4-9° тепла).

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