«Нафтогаз» хочет нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%

«Нафтогаз» за ближайшие пять лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35%, сообщил директор дивизиона «Розничная торговля» Максим Рабинович.
«Сейчас мы говорим, что 9% рынку в поставке уже есть у группы „Нафтогаз“. На рынке всего 12,5 млн клиентов. Наши амбиции — иметь, минимум, 30% (на плане презентации — 35% до 2025 — ИФ)», — сказал он на презентации бизнес-стратегии группы «Нафтогаз» до 2025 года в Киеве в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, с начал открытия газового рынка для населения группа прирастила 600 тыс. новых клиентов — до 850 тыс., еще 500 тыс. клиентов, как у поставщика последней надежды.
На конец 2021 года группа планирует иметь 1,411 млн клиентов, 2022-го — 2,057 млн, 2023 — 2,479 млн, 2024 — 2,867 млн.
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