Рада назначила нового судью КС

Верховная Рада назначила внесенного «Слугой народа» ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании в четверг.

Фракции голосовали так:

«Слуга народа» — 205 за;

ОПЗЖ — 0 за;

«Европейская солидарность» — 0 за;

«Батькивщина» — 0 за;

«За майбутнє» — 10 за;

«Голос» — 0 за;

«Довіра» — 18 за;

Внефракционные — 8 за.

Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В декабре 2019 года он подавал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.

Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления — фракция «Батькивщина»), Юрий Павленко (по квоте «Оппозиционной платформы — За жизнь») и Руслан Сидорович (по квоте «Голоса»).

После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).