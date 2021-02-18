Рада назначила нового судью КС

Верховная Рада назначила внесенного «Слугой народа» ученого-конституционалиста Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.
Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат при минимально необходимых 226-ти на пленарном заседании в четверг.
Фракции голосовали так:
«Слуга народа» — 205 за;
ОПЗЖ — 0 за;
«Европейская солидарность» — 0 за;
«Батькивщина» — 0 за;
«За майбутнє» — 10 за;
«Голос» — 0 за;
«Довіра» — 18 за;
Внефракционные — 8 за.
Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В декабре 2019 года он подавал декларацию кандидата на должность судьи Конституционного суда.
Кроме Кичуна, на эту должность также претендовали Ольга Боднарь-Петровская (субъект представления — фракция «Батькивщина»), Юрий Павленко (по квоте «Оппозиционной платформы — За жизнь») и Руслан Сидорович (по квоте «Голоса»).
После назначения Кичуна на должность, в КС вакантными все еще остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и съезда судей).
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