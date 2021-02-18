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Законность санкций Владимира Зеленского вызывает сомнения не только у оппозиции, а и у ближайшего окружения Президента, – польские СМИ

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Законность санкций Владимира Зеленского вызывает сомнения не только у оппозиции, а и у ближайшего окружения Президента, – польские СМИ

Решение о введении санкций в отношении оппозиционного депутата Тараса Козака, в следствие чего были лишены лицензии сразу три украинских телеканала: «112 Украина», NewsOne и ZIK, было принято Президентом Украины Владимиром Зеленским не спонтанно. Это хорошо подготовленная и спланированная операция по атаке на оппозицию, которая держалась в строжайшей тайне. Такое мнение выразил польский журналист в своей статье, опубликованной на сайте телеканала Belsat.

В материале уточняется, что пойти на такой непопулярный шаг украинского Президента вынудил тот факт, что рейтинги оппозиции в последнее время значительно выросли, а Зеленского и его политсилы — упали.

«Недавно опубликованные опросы, показывающие растущую популярность партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, заставили Президента Владимира Зеленского пойти в наступление на оппозицию. Один из его элементов — блокада связанных с этой партией телеканалов», — сообщает польский ресурс.

Автор статьи отмечает, что данная операция не была спонтанной, а готовилась долго и держалась в строжайшей тайне.

«Это совершенно новая тактика украинской власти, отличающаяся от всех предыдущих действий», — подчеркивает журналист и добавляет, что на такие действия не решился даже предшественник Зеленского Петр Порошенко.

Также польский ресурс пишет о том, что правомерность санкций украинского Президента вызвала сомнения не только у пострадавшей стороны, а и в окружения самого главы государства.

«Однако, и у сторонников Президента есть юридические сомнения в его решении. „Санкции против собственных граждан — крайний случай“, — сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который был единственным членом СНБО, кто не поддержал решение Зеленского», — информирует автор статьи.

В заключение, он уточняет, что телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne имели совокупную аудиторию до 4%, то есть почти половину новостного телесегмента. Соответственно, исключение их из эфира повлечет за собой большие изменения на украинском медийном рынке.

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Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, подписав незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из которых — журналисты. Парламентарий подчеркнул, что он и его политсила будут защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела и от узурпации власти, а также зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации.

блокировка телеканалов
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Четверг, 18 февраля 2021
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