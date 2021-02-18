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Зеленский провел совещание по теме судебной реформы в Украине

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Зеленский провел совещание по теме судебной реформы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел обсуждение Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы с представителями правительства и парламента, сообщает пресс-служба президента в четверг.

Отмечается, что главная цель обсуждаемой Стратегии — установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.

«Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем. Прежде всего — для обычных украинцев, не имеющих надежды на справедливость в судах и не чувствующих защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера — как привлечение инвестиций, имидж Украины. О судебной реформе вспоминают все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать», — заявил Зеленский.

Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для внедрения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте.

Кроме того, в ходе совещания его участники подробно обсудили внедрение в Украине института суда присяжных.

«Этой законодательной инициативой мы, прежде всего, заботимся о справедливости путем вовлечения людей в правосудие. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно», — подчеркнул президент.

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Помимо него, в совещании приняли участие также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

судебная реформа, Владимир Зеленский
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