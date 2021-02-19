США решили не вводить санкции против компаний ФРГ по Nord Stream 2

США не включат немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.
Таким образом администрация президента США Джо Байдена стремится остановить проект, в то же время не вступая в конфронтацию «с близким европейским союзником», пояснили собеседники агентства.
По информации Bloomberg, доклад по «Северному потоку-2» может быть опубликован в пятницу, 19 февраля. Ожидается, что в нем будет упоминаться «лишь небольшое количество организаций, связанных с Россией», говорится в статье.
По словам источников агентства, администрация бывшего президента США Дональда Трампа в последние недели работы готовилась ввести санкции против немецких компаний, однако ей не хватило времени. В частности, под ограничения мог попасть исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, сообщили источники.
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря будут протянуты две нитки газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. По ним топливо будет поставляться в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство газопровода планировалось завершить к концу 2019 года, однако этому помешали санкции США. Из-за угрозы попасть под ограничения швейцарская компания Allseas вышла из проекта, и укладка труб была приостановлена на год. Кроме того, с 1 января США расширили санкции против «Северного потока-2». С этого времени под ограничения могут попасть не только суда, которые непосредственно занимаются строительством на проекте, но и компании, предоставляющие ему страховые и сертификационные услуги.
США считают «Северный поток-2» угрозой энергетической безопасности Европы.
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