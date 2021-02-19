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Благодаря договоренностям Виктора Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной, - Скворцов о провале вакцинации

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Благодаря договоренностям Виктора Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной, - Скворцов о провале вакцинации

Украина могла бы своими силами начать вакцинацию уже в первых числах марта, причем первой партии в виде 700 тысяч хватило бы, чтобы защитить от коронавируса первую группу в 367 тысяч человек. Об этом написал в своей статье политический публицист Дмитрий Скворцов. Так Скворцов прокомментировал скандал, когда власть во главе с Зеленским 15 января не смогла начать обещанную вакцинацию украинцев.

«Власть под руководством Зеленского провалила вакцинацию (заявленная на 15 февраля кампания по прививкам от коронавируса так и не началась), потому что не смогла закупить вакцину за рубежом, а «западные друзья и партнеры» США и ЕС так не соизволили ничего дать «с барского плеча», — констатировал публицист.

Скворцов отметил, что Украина могла бы самостоятельно начать производство вакцины от коронавируса, поскольку глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук на высшем уровне договорился о передаче технологии для производства вакцины на украинском заводе «Биолек».

«Между тем, Украина благодаря тому, что глава политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктор Медведчук еще в декабре решил вопрос на высшем уровне, договорившись с президентом РФ Владимиром Путиным, может запустить свое собственное производство на харьковском заводе „Биолек“ (все вопросы с лицензией, передачей технологии и даже сырья давно решены)», — подчеркнул публицист.

Скворцов пояснил, что благодаря договоренностям Виктора Медведчука Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной.

«Если учесть, что на запуск полноценного производства объемом 700 тысяч доз нужно три месяца, Украина уже в начале марта могла бы начать вакцинацию своим собственным препаратом „Спутник V“, изготовленным на „Биолеке“ по лицензии РФ. Почему же медлит власть во главе с Зеленским? Держит рынок для захода иностранных поставщиков? Но где здесь, позвольте спросить, интересы жителей Украины?» — возмутился публицист.

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«При этом, как открыл уже Медведчук зрителям запрещённых ныне каналов, „у российской вакцины „Спутник V“ третья фаза испытаний заканчивается в марте 2021 года, в то время как у Moderna и AstraZeneca третья фаза закончится в конце 2022 ‒ начале 2023 года, а у Pfizer/BioNTech ‒ в 2023-м“. Именно поэтому уже до нового года 48 стран (в том числе, тех же европейских) договорились с РФ о поставке вакцин», — уточнил автор.

При этом Скорцов отметил, что власть под руководством Зеленского отказывается от вакцины производства РФ, хотя на одном из видео президента видно, что он сам тренируется с российскими гантелями Foreman.

«И каковыми же после этого всего стала аргументация властей Украины, не относивших предложение Медведчука к числу «цивилизованных»? А очень простая: «потому что нельзя!» Такова установка, которую твёрдой, подкачанной рукой дал Зе-президент, тренирующий эту самую руку... российскими гантелями «Foreman», — заключил политический публицист Дмитрий Скворцов.

Виктор Медведчук, вакцина
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