Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии в пятницу рос на 3,22% и в пике достигал $53,262 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 16:54 по Киеву.

Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.