ОПЗЖ: Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением по поводу введения санкций против Председателя Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк.

«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Председателя стратегического совета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк», — отмечается там.

«Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — добавили в партии.

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — подчеркивается в заявлении.

«Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».