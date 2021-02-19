ОПЗЖ: Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с заявлением по поводу введения санкций против Председателя Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк.
«Сегодня Украина еще на шаг приблизилась к диктатуре. Решением Совета национальной безопасности и обороны, в нарушение Конституции и законов Украины, принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на Председателя стратегического совета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк», — отмечается там.
«Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима», — добавили в партии.
«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — подчеркивается в заявлении.
«Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», — заявили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016