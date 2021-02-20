В России запустят производство уже третьей вакцины от коронавируса

В ближайшее время будет запущена линия по производству новой вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «КовиВак», — сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Мишустин отметил, что уже произведено свыше 10 миллионов доз «Спутника V» и порядка 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны».

Вакцина против новой коронавирусной инфекции «Ковивак» показала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований препарата, сообщил в свою очередь журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса „Ковивак“, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе», — сообщил Мурашко.

Российский министр отметил, что вакцина Центра им. Чумакова создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус.