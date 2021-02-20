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НАБУ должно вручить судье Вовку подозрение в соответствии с законом и только потом вызывать на следственные действия, - бывший замгенпрокурора

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НАБУ должно вручить судье Вовку подозрение в соответствии с законом и только потом вызывать на следственные действия, - бывший замгенпрокурора

Если следователи Национального антикоррупционного бюро не смогли вручить подозрение главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку в соответствии с требованиями процессуального законодательства, то он не является подозреваемым в деле. И, прежде чем проводить любые естественные действия, НАБУ обязано исправить свою ошибку.

Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015), заслуженный юрист Украины Алексей Баганец, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг так называемого «дела судей ОАСК».

«Закон четко говорит о том, что подозрение должно вручаться лицу в установленном законом порядке. И если в установленном законом порядке подозрение не вручили, то он (судья Павел Вовк, — Ред.) не получил статус подозреваемого. Значит, не пытайтесь доказать то, что вы ему что-то вручили, а выполняйте процедуру по-новому, строго в соответствии с требованиями Конституции, законов Украины. Хочется это кому-то или не хочется, правоохранительные органы и органы предварительного расследования должны соблюдать закон и действовать в соответствии с требованиями закона», — отметил юрист.

Само «дело судей» бывший прокурор в целом считает бесперспективным.

«У меня нет материалов уголовного производства, но обоснованность претензий к главе ОАСК и к судьям в части создания преступной организации с целью захвата власти в условиях, когда суд и судьи это и есть власть согласно Конституции Украины, не выдерживает критики», — отмечает он, возмущаясь тем, что следствии публично обнародует материалы дела до суда.

«Они обнародовали аудиозаписи, а это незаконное разглашение тайны досудебного расследования», — напоминает юрист.

«То, с каким упорством в НАБУ пытаются оставить это дело в своем производстве, неоднократные вызовы председателя ОАСК в ВАКС, и эта толкотня между общими судами в лице Печерского суда Киева и ВАКС, вызывает непонимание. С одной стороны уже можно говорить о некой личной заинтересованности руководителя НАБУ и руководства САП в привлечении Вовка и других судей ОАСК к ответственности, а с другой — о том, что у нас в законодательстве часто нет четких норм и споры о подследственности уголовных производств должен решать Генеральный прокурор Украины», — отметил бывший прокурор.

Именно Генеральный прокурор, по его мнению, и обязана принять окончательное решение.

«И если Генеральный прокурор или его заместитель говорят, что нет оснований утверждать подозрение, потому что, например, не собрано в деле достаточно доказательств, не может быть никакой „войны“. Процедура выписана в законе. Не нравится процедура — меняйте законодательство. Если вы хотите привлечь судью к уголовной ответственности, значит должно быть согласие ВСП. В чем тут проблема? Действуйте по закону! Здесь же мы видим какую-то предвзятость руководства НАБУ и антикоррупционной прокуратуры», — полагает юрист.

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Напомним, что детективы НАБУ дважды, 8 и 16 февраля, безуспешно пытались выполнить решение ВАКС о принудительном приводе судьи Павла Вовка. Тот, в свою очередь, заявляет о нарушении закона со стороны НАБУ и ВАКС, отмечая, что с точки зрения закона и согласно постановлению ВСП, он не является подозреваемым по делу и не обязан являться к следственному судье. Само же дело, согласно решению Печерского райсуда столицы, должно расследовать не НАБУ, а другой орган.

НАБУ, ОАСК
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