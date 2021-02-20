В Минздраве объяснили причину роста заболеваемости в Западной Украине

В Минздраве считают, что причиной ухудшения эпидситуации на западе Украины является зимний туризм. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» рассказал главный санврач Виктор Ляшко.
«Если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три области, где критически растет количество случаев, мы можем четко проследить, что это связано с массовым передвижением там туристов», — заверил он.
Ляшко отметил, что уже инфицированные туристы приезжают в Украину, заражают здесь работников гостиниц, ресторанов и всех остальных.
«Поэтому на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуру и все заведения общественного питания в пяти областях Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом усилили контроль за соблюдением карантина», — сказал санврач.
Напомним, 17 февраля Кабинет министров поддержал введение в Украине адаптивного карантина. Он будет действовать с 24 февраля до 30 апреля. Традиционно в пределах области устанавливаться четыре зоны эпидбезопасности — зеленая, желтая, оранжевая и красная, но будут и некоторые нововведения
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