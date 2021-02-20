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Санкции против Медведчука не снизят тарифы и не принесут мир на Донбас, - политолог

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Санкции против Медведчука не снизят тарифы и не принесут мир на Донбас, - политолог

Националисты типа Яроша аплодируют Зеленскому за санкции против Медведчука, а социологические опросы говорят, что большинство украинцев все больше отворачивается от президента и его «слуг», отдавая предпочтения ОПЗЖ. Возникает вопрос: а зачем Зеленский вводит эти санкции — чтобы порадовать радикалов или обычных украинцев? Ведь очевидно же, что люди ждут не театрального представления, в котором президент грубейшим образом нарушает законы ради расправы над политическими оппонентами. Люди ждут снижения тарифов, установления мира на Донбассе, вакцину от коронавируса ждут и никак не дождутся. А вместо этого народ кормят санкциями. По сути, людям просто плюют в лицо.

Об этом пишет политолог Владимир Шамин.

«Зеленский все провалил. Все, за что не бралась эта зеленая зараза, превращалось в цирк. Украинцы вышли на улицы, протестуя против непомерно возросших тарифов, Зеленский поджал хвост и пошел на уступки. В Зимбабве начали вакцинировать людей от коронавируса, а Зеленский до сих пор ждет вакцину „со дня на день“. Зато авторитарных замашек президенту не занимать. Конституционный суд переломали через колено, три неугодных телеканала закрыли с нарушением законов, в Раде „нагибают“ депутатов, чтобы они голосовали за Витренко. На этом фоне Янукович был образцовым демократом.

И чтобы отвлечь от всего происходящего треша, Зеленский вводит санкции против Медведчука. По идее, украинцы должны тут же забыть о нищенских зарплатах и мизерных пенсиях, с которых нужно оплачивать космические тарифы, купаясь в экстазе от того, что Зе-великий заблокировал долю Оксаны Марченко в „1+1“. Вы серьезно? Это должно спасти рейтинг Зеленского?

Жду не дождусь, когда выйдет новый социологический опрос. Уверен, он разочарует Зеленского. Не тем занимаетесь. Почему рейтинг Медведчука и ОПЗЖ растет? Да потому, что они предлагают конкретные решения важнейших проблем. Встала проблема с тарифами — Медведчук полетел и договорился с Путиным о снижении цен на газ. Нужна вакцина? Медведчук договорился о ее производстве в Харькове. То же самое мы видим относительно мира на Донбассе, восстановления промышленности, возвращения домой удерживаемых в ОРДЛО украинцев и так далее.

Но команда Зеленского делает ставку на цирк. Вопрос лишь в том, сколько украинцы будут готовы его терпеть», — спрашивает эксперт.

санкции, Виктор Медведчук
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