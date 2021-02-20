Войти
Зеленский предлагает принять закон о защите прав нацменьшинств
позиция
Зеленский предлагает принять закон о защите прав нацменьшинств
Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал о перспективах промышленного безвиза

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

У Зеленского решение о санкциях против Медведчука назвали «новым форматом политики президента»

294
У Зеленского решение о санкциях против Медведчука назвали «новым форматом политики президента»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 8 физических и 19 юридических лиц является следствием жёсткой личной позиции президента Украины Владимира Зеленского.

«Безусловно, решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против 8 физических и 19 юридических лиц — прежде всего, следствие жёсткой личной позиции президента Зеленского... Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной», — сказал он в комментарии, переданном агентству «Интерфакс-Украина».

«Подчеркну только несколько базовых элементов. Президент категоричен в том, что нельзя лицемерить и называть это „политикой“. Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности. Нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в „терроризм“ и ломать страну», — пояснил Подоляк.

По его словам, больше не получится «работать на разрушение Украинского государства и выдавать это за «заботу о благе народа».

Кроме того, отметил Подоляк, президент Украины хочет добиться консенсусного решения новых элит о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество. «Нужна ответственность и честность. Да, разумеется, это длинная дорога и дорога эта, несомненно, будет сопряжена со многими конфликтами и недовольствам со стороны традиционных финансово-политических кланов. Тем не менее, ее надо пройти», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что «срока давности и прочих юридических якобы хитростей не будет». «Не только для „формата Медведчука“. Но и для других „фамильных форматов“, где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен и он чётко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Страна не может позволить себе содержать тех, кто её обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола. Президент не видит смысла идти на какие-либо компромиссы или договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука», — заключил советник главы Офиса президента.

Читайте также: Как будет выглядеть жизнь человека на Марсе

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко «из-за финансирования терроризма».

санкции, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 20 февраля 2021
Пятница, 19 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

К черту перфекционизм: как справиться с токсичным совершенством

У меня есть друг, который при каждой возможности гордо заявляет, что он перфекционист. Он гордится этим. Если что-то в его ближайшем окружении выглядит «неправильным», он почти рефлекторно пытается это исправить. Он предъявляет невероятно высокие стандарты в отношении того, что считает приемлемым для окружающих и для себя в особенности. Благодаря этому он добивается успеха. Но из-за этого же сталкивается с проблемами.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне – 4 февраля – в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным». В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016