Илон Маск установил логотип биткоина в качестве аватара в Twitter

Илон Маск поменял аватар своего Twitter-аккаунта на изображение логотипа биткоина в стиле аниме. «Это всего лишь на один день», — написал глава Tesla и SpaceX.
Накануне Маск весьма скептично отозвался о первой криптовалюте. Он назвал биткоин «чуть менее глупой формой ликвидности, чем сбережения в денежных средствах». Он признал, что инвестиции Tesla в криптовалюту на $1,5 млрд, о которых она объявила на прошлой неделе, — безрассудство для компании из индекса S&P500. Миллиардер отметил, что действия Tesla не отражают напрямую его мнения.
У Маска есть опыт влияния на курсы криптовалют. Глава Tesla активно продвигает в своем Twitter криптовалюту Dogecoin. В начале февраля он опубликовал в Twitter о ней несколько постов, в результате курс криптовалюты удвоился. 15 февраля Маск назвал единственной проблемой Dogecoin ее высокую концентрацию на нескольких адресах. Предприниматель сообщил, что готов заплатить крупным держателем альткоина, если те продадут большую часть своих монет.
19 февраля капитализация BTC впервые превысила $1 трлн. Это произошло на фоне дорожания монеты до исторического максимума выше $56,6 тыс.
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