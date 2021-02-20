Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 февраля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 12:00 23 февраля, сообщает Аппарат Верховной Рады.
«Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№ 4531)», — сказано в сообщении
Как сообщалось, Зеленский 18 февраля применил право вето к законопроекту № 4531, восстанавливающему проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.
Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.
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