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Навальный проведет в колонии почти 2,5 года

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Навальный проведет в колонии почти 2,5 года

Московский городской суд зачел оппозиционеру Алексею Навальному 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы по так называемому «делу Ив Роше».

Это следует из сегодняшнего решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение о замене условного срока Навальному на реальный.

Как следует из решения, суд зачел в срок отбытия Навальному его нахождение под домашним арестом и содержание под стражей. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.

Алексей Навальный перед вынесением постановления суда выступил с последним словом, в котором заявил, что не сожалеет о возвращении в Россию.

Навальный вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Сразу после прилета он был задержан, а позднее арестован. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок, назначенный ему по делу «Ив Роше», на реальный из-за нарушения условий освобождения. 2 февраля суд вынес соответствующее решение. С учетом апелляции, по итогам которой Мосгорсуд снизил срок заключения на полтора месяца, взяв в зачет срок нахождения под домашним арестов в 2013- 2014 годах, окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года.

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Навальный и его сторонники настаивают, что оппозиционер был отравлен в России боевым нервно-паралитическим веществом. В России заявляют, что западные структуры не предоставили необходимых доказательств отравления, и вся история является антироссийской провокацией.

 

Алексей Навальный
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