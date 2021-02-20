Российская вакцина «Эпиваккорона» дает иммунитет к коронавирусу на год

Вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» сможет обеспечивать защиту организма на протяжении года. Об этом сообщил в субботу генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной „Эпиваккорона“, будет действовать на протяжении 12 месяцев», — сказал он в интервью телеканалу российскому каналу «Россия-24».
Кроме того, Максютов заявил, что эффективность «Эпиваккороны» против британского штамма коронавируса уже удалось доказать. По его словам, теоретический анализ также свидетельствует о том, что препарат будет защищать от южноафриканской и бразильской мутаций.
Центр «Вектор» планирует в феврале выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», а в марте — уже 1,5 млн доз.
Возможность экспорта вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» будет рассмотрена после того, как удастся обеспечить потребность в препарате среди россиян.
Центр «Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение.
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