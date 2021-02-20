Цена биткоина уже превысила $57 тысяч

За прошедшие сутки биткоин подорожал еще на $4,5 тыс., поднявшись до нового исторического максимума выше $57 тыс. К 14:30 по Киеву стоимость биткоина на бирже Binance достигла отметки $57 298.

Вчера капитализация криптовалюты впервые превысила $1 трлн, с тех пор она выросла еще на $64 млрд. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 59%.

Ранее аналитики JPMorgan заявили, что текущая цена биткоина значительно выше справедливой. В американском инвестиционном банке считают первую криптовалюту худшим способом защиты от падения цен на акции. По мнению экспертов, крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, что делает цифровую монету менее привлекательным для диверсификации портфеля.