Цена биткоина уже превысила $57 тысяч

За прошедшие сутки биткоин подорожал еще на $4,5 тыс., поднявшись до нового исторического максимума выше $57 тыс. К 14:30 по Киеву стоимость биткоина на бирже Binance достигла отметки $57 298.
Вчера капитализация криптовалюты впервые превысила $1 трлн, с тех пор она выросла еще на $64 млрд. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 59%.
Ранее аналитики JPMorgan заявили, что текущая цена биткоина значительно выше справедливой. В американском инвестиционном банке считают первую криптовалюту худшим способом защиты от падения цен на акции. По мнению экспертов, крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, что делает цифровую монету менее привлекательным для диверсификации портфеля.
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