Количество пересечений КПВВ на Донбассе за год сократилась в 27 раз

Российская Федерация под предлогом карантинных мероприятий блокирует пересечение КПВВ жителями временно оккупированных территорий на подконтрольную правительству Украины территорию, в 2020 году количество переходов через КПВВ сократилось по сравнению с 2019-м в 27 раз.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает Укринформ.

«Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. В то же время Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемый участок российско-украинской границы на Донбассе не прекращается. Также не прекращается сообщение российских регионов с Крымом. Если в 2019 году были зафиксированы 16,5 млн пересечений КПВВ (на линии разграничения между Украиной и ВОТ — ред.), то в 2020 г. — только 3,5 млн. Причем с марта по декабрь — всего 500 тыс. Падение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — в 27 раз», — сообщил Резников.

Он также отметил, что на оккупированной Россией части Донбасса сейчас наблюдается самая высокая в мире летальность от COVID-19.

«В ноябре-декабре 2020 года этот показатель (летальности — ред.) составлял 11%, погибал каждый девятый из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированном полуострове большой дефицит», — отметил вице-премьер.

Он заявил, что Россия лишает людей прав и свобод, средств к существованию, медицинской помощи, разрывает связи, вместо этого навязывает украинским гражданам на временно оккупированных территориях российские паспорта, и люди вынуждены их брать, чтобы выжить.

«Граждане, которые остались на временно оккупированных территориях, сегодня страдают от преследований по политическим, религиозным и национальным признакам и являются полностью бесправными. Около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация — тотальная, она затронула около 2,5 млн граждан Украины», — заявил Резников.