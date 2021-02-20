Оксана Марченко заявила о вступлении в партию ОПЗЖ

Супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая тоже подпала под санкции, заявила о вступлении в партию мужа.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора, — заявила она в опубликованном в субботу видеобращении. — С сегодняшнего дня я вступаю в партию „Оппозиционная платформа — за жизнь“, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония».

По словам Марченко, в 2003 году действующий президент Владимир Зеленский вместе со своей командой и братьями Шефирами посетил ее дом и просил помощи в трудоустройстве.

Марченко говорит, что она была «гостеприимной» и помогла тогда Зеленскому с работой.

Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».