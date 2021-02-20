Навальный рассказал, какие блюда готовит в камере СИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный перед оглашением приговора по делу о клевете на ветерана поделился с журналистами рецептам блюд, которые говорит в СИЗО, передают российские СМИ.

«Че вы все такие грустные? Что вам рассказать? А, точно, я засолил огурцы. В пакете. А вчера сделал мороженное, в холодильнике», — сказал Навальный.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы.

Ранее сегодня стало известно, что Навальный проведет в колонии около 2,5 лет по другому делу. Московский городской суд зачел оппозиционеру 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы по так называемому «делу Ив Роше».