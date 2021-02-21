Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер»

Под санкции Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Это следует из приложения к указу, опубликованному на сайте главы государства.
Компания владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, в Украине и некоторых других странах.
Учредителями ООО «Спортмастер-Украина» являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (с долей 1%).
Согласно указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. В числе других мер — запрет вывода капиталов за пределы страны и запрет ввоза продукции Sportmaster Operations Pte. Ltd самой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Ограничения будут действовать три года.
На сайте «Спортмастера» сообщается, что супермаркеты розничной сети расположены во всех региональных центрах Украины, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. Общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов в стране — более 150. Компания также указывает, что создала в стране более 1 тыс. рабочих мест, ее магазины ежегодно посещают более 10 млн человек.
Всего в санкционном списке, который утвердил Зеленский, указаны 19 юридических лиц. В их числе — российские АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», а также Севастопольский государственный университет.
Этим же указом президент Украины ввел санкции против восьми человек, в том числе депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Также под ограничения попали пятеро россиян: Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. В Службе безопасности Украины (СБУ) ранее заявили, что ограничения вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Меры предполагают арест имущества сроком на три года.
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