Войти
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
официально
Зеленский утвердил санкции против Медведчука
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter
планы
Трамп в марте вернется в активную политику, но не в Twitter

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер»

502
Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер»

Под санкции Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), которые утвердил президент Владимир Зеленский, попала зарегистрированная в Сингапуре компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Это следует из приложения к указу, опубликованному на сайте главы государства.

Компания владеет сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер» в России, в Украине и некоторых других странах.

Учредителями ООО «Спортмастер-Украина» являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd. (с долей 1%).

Согласно указу, компании запрещены торговые операции и транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины. В числе других мер — запрет вывода капиталов за пределы страны и запрет ввоза продукции Sportmaster Operations Pte. Ltd самой компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Ограничения будут действовать три года.

На сайте «Спортмастера» сообщается, что супермаркеты розничной сети расположены во всех региональных центрах Украины, гипермаркеты — в Киеве, Днепре и Харькове. Общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов в стране — более 150. Компания также указывает, что создала в стране более 1 тыс. рабочих мест, ее магазины ежегодно посещают более 10 млн человек.

Всего в санкционном списке, который утвердил Зеленский, указаны 19 юридических лиц. В их числе — российские АО «НПЗП Менеджемент», АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», АО «Фармацевт Плюс», ООО «Дон экспорт», ООО «ИСС-Софт», ООО «Инда-софт», ООО «Роузвуд Шиппинг», ООО «Торговый дом «Донецкие угли», ООО «Биотек», ООО «Гемодженикс», ОО «Медоборудование», ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ», а также Севастопольский государственный университет.

Читайте также: США депортировали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря

Этим же указом президент Украины ввел санкции против восьми человек, в том числе депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Также под ограничения попали пятеро россиян: Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. В Службе безопасности Украины (СБУ) ранее заявили, что ограничения вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Меры предполагают арест имущества сроком на три года.

СНБО, санкции, Спортмастер
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 февраля 2021
Суббота, 20 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

К черту перфекционизм: как справиться с токсичным совершенством

У меня есть друг, который при каждой возможности гордо заявляет, что он перфекционист. Он гордится этим. Если что-то в его ближайшем окружении выглядит «неправильным», он почти рефлекторно пытается это исправить. Он предъявляет невероятно высокие стандарты в отношении того, что считает приемлемым для окружающих и для себя в особенности. Благодаря этому он добивается успеха. Но из-за этого же сталкивается с проблемами.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Схватка «бульдогов под ковром»: за кулисами «голубого» скандала в ПЦУ

Скандальные подробности личной жизни митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) не стали для меня откровением; однако, в этой ситуации интересны некоторые вводные. Так, разоблачения «голубого спрута», опутавшего созданную Петром ПОРОШЕНКО ПЦУ, начались на принадлежащем самому экс-президенту «5 канале» 5 февраля. Накануне – 4 февраля – в львовской газете «Справжня варта» вышел материал на эту же тему, но это, как мы понимаем, был «отмыв информации», уже «заряженной» для телеканала.
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным». В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016