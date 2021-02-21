В Украину после потепления снова придут морозы

В Украине потепление продержится минимум до следующей среды, 24 февраля. Синоптики прогнозируют недолгое возвращение тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 22 февраля, в Украине будет тепло, во всех регионах «плюсовая температура». В южных областях до +9, а на западе страны и до +11. Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

23 февраля немного похолодает, но на западе будет еще тепло, а на востоке морозы от −1 до −6 днем, а ночью до −11. В центральных областях еще будет сравнительно тепло, днем −1+5, а ночью −1-4.

А с 24 февраля в Украину снова придет похолодание. В восточных областях будут идти снегопады и ударят морозы до −9 днем и до −14 ночью.

Вместе с тем, на западе страны будет еще солнечно и тепло, днем до +10.

В целом, потепление продлится всего три дня.