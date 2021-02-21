Загородний: Решения Зеленского по Медведчуку обернутся против него самого

На сегодняшний день мы наблюдаем агонию режима Президента Украины Владимира Зеленского и нынешней власти в целом.
Об этом во время прямого включения на совместном вещании телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заявил народный депутат Украины, руководитель Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.
«Есть мудрые слова Цицерона, который сказал: "Чем ближе конец империи, тем глупее законы в этой империи, глупее действия ее руководителей". Это именно то, что происходит сегодня в нашем государстве», – убежден политик.
Юрий Загородний акцентировал внимание на том, что Президент Украины Владимир Зеленский, которым «играет» его окружение, пошел на полное игнорирование Конституции Украины.
«Он хочет быть диктатором и поступает по-диктаторски. СНБО взял на себя функцию суда, нарушая тем самым Конституцию и права человека. Наверное, уже стоит забыть, что в ст. 1 Конституции записано: "Украина – демократическое государство". Растоптаны 34-я, 62-я статьи Конституции, не говоря уже о других», – возмущен парламентарий.
Загородний дал оценку санкциям в отношении народного депутата Украины Тараса Козака.
«Санкции, которые ввел СНБО против народного депутата из нашей фракции Тараса Козака, – это безумие. Этими санкциями они нас не испугают, наоборот, они ведут к тому, что ОПЗЖ становится еще более сплоченной политсилой», – подчеркнул политик.
Также народный депутат Украины напомнил, что оппозиционные политики уже проходили подобное испытание во время президентства Виктора Ющенко.
«Подобное мы с Виктором Владимировичем Медведчуком переживали в 2005 году, когда «демократический» Президент Ющенко пытался сделать то же самое, что сегодня делает Президент Зеленский. У него ничего не получилось, он нас не запугал, хотя и пытались тогда возбудить множество уголовных дел. Президент Ющенко тогда все проиграл в суде», – рассказал политик.
Президент Зеленский, убежден парламентарий, боится рассмотрения данного вопроса в судах.
«Но я хочу сказать, что его решения обернутся против него же и придет время, когда Президенту Зеленскому придется отвечать за свои антиконституционные действия», – резюмировал народный депутат Украины Юрий Загородний.
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