Нюансы подбора спортивной велоодежды

Частая ошибка новичков в велоспорте – полностью сконцентрироваться на выборе транспортного средства, пренебрегая вопросом экипировки. Но велоодежда очень важна: она обеспечивает спортсмену свободу движений, позволяет заниматься в любую пору года. Предлагаем выяснить, как правильно подобрать спортивную велоэкипировку.
Первое, с чего следует начать, – определиться с материалом велоодежды. Рассмотрим характеристики разных тканей:
Специалисты советуют выбирать велоодежду из комбинированных тканей. Но некоторые элементы экипировки делаются в основном из синтетики (например, шорты) для обеспечения велосипедисту большего комфорта. Желательно обращаться в специализированный магазин спорттоваров, где предложены разноплановые модели.
Теперь перейдем к подробному обзору экипировки, узнаем, что в нее входит:
Широкий ассортимент велотоваров позволяет тренироваться одинаково эффективно вне зависимости от погоды за окном. Желаем вам спортивных побед в любое время года!
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