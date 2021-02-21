Нюансы подбора спортивной велоодежды

Частая ошибка новичков в велоспорте – полностью сконцентрироваться на выборе транспортного средства, пренебрегая вопросом экипировки. Но велоодежда очень важна: она обеспечивает спортсмену свободу движений, позволяет заниматься в любую пору года. Предлагаем выяснить, как правильно подобрать спортивную велоэкипировку.

Какой ткани отдать предпочтение



Первое, с чего следует начать, – определиться с материалом велоодежды. Рассмотрим характеристики разных тканей:

Хлопок. Отличается экологичностью, хорошо впитывает влагу, но быстро садится, мнется, не подходит для поездок под дождем. Лен. Влагоемкий, гипоаллергенный, но плохо растягивается, сильно деформируется, не защищает от влаги. Шерсть. Сохраняет тепло, гигроскопична, устойчива к износу, запахам. Синтетические волокна (полиэстер, лайкра, полиамид, спандекс, эластан). Такие материалы хорошо впитывают влагу, быстро сохнут, устойчивы к световым и тепловым воздействиям. Но синтетика не пропускает воздух, электризуется, может вызывать аллергические реакции.

Специалисты советуют выбирать велоодежду из комбинированных тканей. Но некоторые элементы экипировки делаются в основном из синтетики (например, шорты) для обеспечения велосипедисту большего комфорта. Желательно обращаться в специализированный магазин спорттоваров, где предложены разноплановые модели.

Основные виды велоодежды



Теперь перейдем к подробному обзору экипировки, узнаем, что в нее входит:

Веломайка. Ее основная задача – обеспечение терморегуляции. Для этого ткань изделия должна обладать пористой структурой, у майки может быть предусмотрена молния на груди. Обязательна удлиненная спинка, защищающая поясницу, и воротник для шеи. Велошорты. У них есть специальный памперс – мягкая прокладка в районе паха, необходимая для впитывания пота, параллельно уменьшающая трение и давление. Джерси. Аналог футболки, но с длинными рукавами, подходящее решение для осени и зимы. Утеплители. Предназначены для защиты рук и ног велосипедиста от ветра и влаги. Велокуртка. Идеально подходит для холодных сезонов года. Изготавливается из непродуваемой влагостойкой ткани, пропускающей воздух. Трико. Пригодится, когда температура на улице начнет падать, позволит закрыть верхнюю часть рук и ног. Встречаются модели с лямками и накладками.

Широкий ассортимент велотоваров позволяет тренироваться одинаково эффективно вне зависимости от погоды за окном. Желаем вам спортивных побед в любое время года!