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Суслов: Санкции против Медведчука – это месть Зеленского за популярность ОПЗЖ

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Суслов: Санкции против Медведчука – это месть Зеленского за популярность ОПЗЖ

Санкции против Виктора Медведчука и его семьи — это попытка власти шантажировать известного украинского политика и месть за рост популярности ОПЗЖ среди жителей нашей станы.

Такое мнение высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Эксперт в первую очередь отметил, что введение украинской властью санкций против граждан своей же страны — это опасный прецедент, который настораживает иностранных инвесторов.

«То, что наша власть демонстрирует готовность широко пользоваться механизмом санкций, насторожило всех. Если секретарь СНБО по телевидению заявляет, что у них есть большой план по пересмотру приватизации с 1991 года, а там ведь были и иностранные инвесторы. Не случайно у нас объем иностранных инвестиций не увеличивается, он падает», — сказал Виктор Суслов.

Также он назвал санкции Зеленского против Медведчука обычной политической местью и возвращением нашей страны во времена сталинских репрессий.

«Я понимаю стремление Зеленского ввести санкции против Медведчука, потому что ОПЗЖ стала популярной и опередила партию „Слуга народа“. Это все можно рассматривать в рамках политической борьбы, но, когда это идет против жен политиков (Козака, Медведчука) — это напоминает сталинский период. Когда наказывали не только врагов народа, но и были члены семьи врага народа, жена врага народа. Потому, если врага народа казнили, то члена семьи в лагерь садили, но мы же не должны возрождать эту практику», — добавил эксперт.

Помимо этого, Суслов уверен, что экономическими санкциями против Медведчука власть его банально шантажирует и пытается склонить к сепаратным политическим переговорам.

«Заморожены активы на три года. Это довольно большой бизнес, за три года его сохранить чрезвычайно сложно... Они (представители власти. — Ред.) считают, что Медведчук будет вынужден идти на уступки, на переговоры с властью в целях спасения бизнеса. Шантаж такой. Я уверен, что с этого ничего не получится. Действия, предпринятые властью, могут обострить обстановку внутри страны», — подытожил Виктор Суслов.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что санкции Зеленского — это стремление власти расправиться с оппозицией.

«Моя политическая деятельность посвящена становлению новой Украины, Украины будущего, Украины, свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти. Уверен, что мы такую Украину построим. И в этой безопасной, мирной и успешной Украине мы предадим эту власть справедливому суду за преступления, совершенные против народа. Ведь пока они во власти, пока закон и здравый смысл забыты, пока нарушаются элементарные права человека, ни один гражданин Украины не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому власть любой ценой стремится расправиться со мной, нашей партией, независимыми телеканалами, понимая, что я с теми миллионами наших граждан, кто против этой обанкротившейся власти. И с каждым днем нас будет все больше и больше», — сказал Виктор Медведчук.

санкции, Виктор Суслов, Виктор Медведчук
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