Завтра против России могут ввести новые санкции ЕС из-за дела Навального

Европейский Союз должен принять в ближайшее время новые санкции против России из-за судебного преследования российской властью оппозиционера Алексея Навального. Блок завтра проведет заседание.

Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Санкции могут согласовать во время встречи глав дипломатических ведомств стран ЕС в понедельник, 22 февраля.

«Мы будем обсуждать на Совете министров иностранных дел надлежащую реакцию по поводу дела Навального», — отметил Шалленберг.

Ограничительные меры, вероятно, будут включать точечные санкции против физических лиц и организаций, которые будут введены с помощью нового санкционного механизма ЕС, что имеет целью наказание нарушителей прав человека.

По словам Шалленберга, он ожидает на «широкое большинство» в поддержку санкций среди 27 стран-членов Евросоюза и призвал к единству его членов в вопросе противостояния России.

«Просто комментировать то, что происходит в России, стоя в стороне, и угрожать санкциями недостаточно», — настоял министр.

Одновременно глава МИД предостерег от чрезмерной реакции на случившееся с Навальным. «Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим», — предупредил он. По словам Шалленберга, санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать сомнений с юридической точки зрения.

Он полагает, что ЕС нуждается, с одной стороны, в диалоге с Москвой, а с другой — в случае необходимости должен ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями. «Россия — это реальность по соседству с нами», — указал австрийский министр.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД 22 февраля проинформировал, что несколько государств сообщества уже внесли в Совет ЕС предложения об антироссийских санкциях «в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального».