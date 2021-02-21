Кива: Нападки Зеленского лишь укрепляют ОПЗЖ и заставляют сплотиться вокруг Медведчука

Введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко никакой пользы для Украины не принесет.

Об этом во время прямого включения на совместном вещании этих каналов заявил народный депутат Украины (фракция ОПЗЖ) Илья Кива.

«Если бы эти санкции изменили жизнь в нашей стране к лучшему: вакцина появилась бесплатная, которой могли бы прививать и спасать украинцев от пандемии, если бы конфликт на Донбассе остановился, если бы тарифы для населения упали — тогда, может быть, это было бы объяснимо. А так, санкции вводит трус», — считает парламентарий.

Кива объяснил, почему Президент Украины Владимир Зеленский решился на введение санкций.

«Он дорвался до власти и сегодня всеми силами пытается эту власть удержать в своих руках. Поэтому и нападает на оппозицию, но все эти нападки лишь укрепляют нас и заставляют сплотиться вокруг нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука», — был категоричен Илья Кива.

Нардеп напомнил, что ОПЗЖ пользуется поддержкой трети населения Украины.

«Наши рейтинги будут расти и дальше, мы станем еще более принципиальной политсилой. Вся эта чехарда и беззаконие еще более нас мотивируют к борьбе, которую мы ведем против преступного режима Зеленского. Они (действующая власть. — Ред.) должны четко для себя понимать — когда мы придем к власти, то жестко накажем тех, кто был причастен к этому беспределу. Подумайте, что будет с вами, когда мы начнем восстанавливать справедливость, карая вас по украинским законам», — предупредил действующую власть Илья Кива.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

В заявлении ОПЗЖ касаемо санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сказано, что режим Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию.