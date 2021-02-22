Перенесшим COVID-19 может быть не нужна вторая доза вакцины

У переболевших COVID после получения первой дозы вакцины вырабатывается более высокий уровень антител, чем у тех, кто еще не был заражен, сообщили ученые. Они допустили, что для этой группы людей вторая доза может не понадобиться

Организм переболевшего COVID-19 человека вырабатывает необходимый иммунный ответ уже после первой дозы вакцины от коронавируса, что может сделать введение второй дозы ненужным и позволит распределить ограниченные запасы препарата среди большего числа людей. Об этом со ссылкой на несколько исследовательских работ сообщила газета The Wall Street Journal.

Одно из исследований провели в Медицинской школе Университета Мэриленда. В нем участвовали 59 медработников. Ученые выяснили, что у 42 участников исследования, которые уже переболели коронавирусом, после первой дозы вакцины в среднем вырабатывался более высокий уровень антител, чем у 17 человек, которые не перенесли COVID-19. При этом у первых иммунный ответ был настолько высок, что достиг уровня, наблюдаемого у людей, которые получили обе дозы вакцины и ранее не болели коронавирусом.

Коронавирус у переболевших медработников диагностировали в среднем за восемь-девять месяцев до прививки, говорится в исследовании. Уровень антител у них начал расти уже через неделю после получения вакцины, а через две стал в 500 раз выше, чем у тех, кто не болел, сообщили ученые.

У пациентов, переболевших COVID-19, после получения первого компонента вакцины наблюдается ускоренная выработка антител и достижение более высокого их уровня в сравнении с теми, кто еще не был инфицирован коронавирусом, подтвердила соавтор еще одного исследования — профессор микробиологии и инфекционных болезней в Школе медицины Икана при Медицинском центре Маунт-Синай доктор Вивиана Саймон. В этом исследовании участвовали 109 человек. О том, что однократная доза резко повысила уровень антител у переболевших, также говорится в исследовании Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле на основе данных о десяти вакцинированных.

Если переболевшим понадобится только одна доза вакцины, препарат можно будет распространить среди большего числа людей. В то же время переход на введение одной дозы может оказаться дорогостоящим и трудоемким из-за необходимости проводить тестирование, отметила WSJ. Оно будет необходимо, чтобы определить, у кого из переболевших достаточно антител для получения только одного компонента, а у кого нет.

В то же время ученые израильского медицинского центра им. Хаима Шибы сообщили о высокой эффективности и одного компонента вакцины Pfizer. По их информации, она составила 85% через 15-28 дней после введения препарата. В своем исследовании ученые проанализировали данные около 9 тыс. вакцинированных.